Krimi der Woche – Tote Pferde geben Rätsel auf Vergrabene Pferdeköpfe, schwere Infektionen, verschwundene Menschen: In Greg Buchanans Debüt «Sechzehn Pferde» geschehen in einem heruntergekommenen englischen Küstenort mysteriöse Dinge. Hanspeter Eggenberger

Die Pferde in Greg Buchanans Krimi nehmen kein gutes Ende. Foto: Getty Images, iStockphoto

Der erste Satz

Das Buch

Es ist eine grausige Szenerie, die sich Alec Nichols darbietet. Der Polizeidetektiv in einer abgelegenen englischen Küstenstadt steht auf einem Feld, in dem die Köpfe von 16 getöteten Pferden in einem grossen Kreis in die Erde vergraben wurden, jeweils ein Auge blickt zum Himmel auf. Um das rätselhafte Verbrechen zu untersuchen, wird der lokalen Polizei die Tierforensikerin Cooper Allen zu Hilfe geschickt.