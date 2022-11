Anschlag in der Türkei – Tote und Verletzte im Herzen Istanbuls Die Einkaufsstrasse İstiklâl ist voller Passanten, als es am Sonntag eine Explosion gibt. Mindestens sechs Menschen sterben und mehr als 80 werden verletzt. Präsident Erdoğan spricht von einem Anschlag. Tomas Avenarius

Der Ort der Explosion auf der İstiklâl-Strasse wurde am Sonntag abgeriegelt. Die Regierung verhängte eine Nachrichtensperre. Foto: AFP

Bei einer Explosion in Istanbul sind am Sonntagnachmittag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und 81 weitere Personen verletzt worden. Auch wenn die Explosionsursache noch nicht zweifelsfrei feststeht, spricht fast alles für ein Attentat. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte bereits, es handle sich um einen «hinterhältigen Anschlag». Schon von Terrorismus zu sprechen, sei vielleicht falsch, schränkte der Präsident ein. Aber der Gouverneur der Metropole, Ali Yerlikaya, habe ihm gesagt, es liege ein «Geruch von Terror» in der Luft. Und Vizepräsident Fuat Oktay sprach am Abend von einem «Terroranschlag». Eine Verdächtige habe eine Bombe gezündet.

Der Ort der Explosion im oberen Teil der Istiklâl-Strasse und nahe dem Französischen Kulturinstitut gehört zu den belebtesten Orten der 16-Millionen-Einwohner-Metropole. Auf der Einkaufsstrasse Istiklâl fährt zudem als Touristenattraktion eine historische Trambahn. Sowohl die Fussgängerzone selbst als auch der angrenzende Taksim-Platz gehören zu den wichtigsten Touristenzielen Istanbuls.

Taksim-Platz und Istiklâl sind praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit vollkommen überfüllt, besonders aber an Sonn- und Feiertagen. Entlang der Fussgängerzone befinden sich unzählige Restaurants, Imbissstuben und Läden.

Auf dem Video sieht man eine herrenlose Tasche

Ein Video einer Überwachungskamera, das auf Twitter zu sehen war und gegen 16.20 Uhr Ortszeit aufgezeichnet wurde­­­­­, soll eine herrenlose Tasche zeigen, die halb unter einer Sitzbank mitten in der Fussgängerzone in der Istiklâl abgestellt ist. Wenige Sekunden später sieht man eine Explosion, Menschen laufen panisch auseinander oder liegen am Boden. Eine andere Aufnahme zeigt die Detonation aus

einer weiter entfernten Perspektive: Ein greller Blitz und ein Feuerball sind in der Menschenmenge­­ auf der Fussgängerzone zu sehen.

Der Ort der Explosion wurde sofort abgeriegelt, Helikopter schwebten über Taksim und Istiklâl. Rund um den Platz und am Gezi-Park stehen stets sehr grosse Polizeikontingente, zudem gibt es dort mehrere Polizeireviere. Die türkische Regierung verbot es Medien im Land, Bilder vom Anschlagsort zu verbreiten. Man wolle Angst und Panik in der Bevölkerung vermeiden, hiess es. Die Schweiz drücke angesichts des Bombenanschlags ihre ganze Solidarität mit der Türkei aus, schrieb Bundespräsident Ignazio Cassis am Sonntagabend auf Twitter.

Falls es ein Attentat gewesen sein sollte, liegt die Urheberschaft noch im Dunkeln. In der Türkei wird im kommenden Sommer gewählt, und das innenpolitische Klima ist extrem angespannt. Als Täter kämen unterschiedliche Gruppen infrage: Die kurdische Untergrundorganisation PKK hat in vier Jahrzehnten zahllose Attentate ­verübt. Die türkische Regierung bekämpft die als Terrororganisation qualifizierte Gruppe sowohl in der Türkei selbst als auch im Irak und in Syrien. Auch der Islamische Staat ist in der Türkei aktiv, in den vergangenen Wochen waren mehrere Kader der Islamisten in der Türkei festgenommen worden.

In der Nähe gab es schon Anschläge

Die Türkei und vor allem Istanbul waren immer wieder Schauplätze von Terrorakten verschiedenster Extremistengruppen. Am Taksim-Platz etwa gab es schwere Bombenattentate. Bei einem Anschlag im Jahr 2001 auf einen Polizeiposten am Taksim-Platz wurden 32 Menschen verletzt. Urheber war damals eine linksextreme Gruppe namens Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front.

Vor dem Deutschen Generalkonsulat, das ebenfalls in der Nähe von Taksim und Istiklâl liegt, kam es 2016 zu einem schweren Anschlag mit zwölf Toten, davon zehn Deutsche. Die türkische Regierung machte den Islamischen Staat verantwortlich. Kurz davor waren bereits zwölf deutsche Touristen in der Nähe der Hagia Sophia Opfer eines IS-Bombenattentats geworden.

In der Neujahrsnacht 2017 starben 39 Menschen bei einem Al-Qaida-Anschlag auf eine beliebte Diskothek, ein Mann war mit einem Schnellfeuergewehr in den völlig überfüllten Club Reina am Bosporus eingedrungen. Bei einem Attentat auf eine Friedensdemonstration in Ankara starben 2015 fast 100 Menschen.

