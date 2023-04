Tragödie in Deutschland – Totes 10-jähriges Mädchen in Kinderheim: Polizei nimmt drei Jungen in Gewahrsam Angestellte einer deutschen Kindereinrichtung haben am Dienstag den leblosen Körper einer Zehnjährigen gefunden. Die Polizei geht offenbar von einer Fremdeinwirkung aus.

Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, hiess es. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel (Keystone)

Der gewaltsame Tod eines zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Bayern hat grosse Bestürzung ausgelöst. Polizei und Staatsanwaltschaft sahen nach Angaben vom Mittwoch «Anzeichen für ein Fremdverschulden» am Tod des Mädchens, sie gingen von einem Tötungsdelikt aus. Tatverdächtig waren nach Medienberichten drei minderjährige Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahre – offiziell bestätigen wollten die Ermittler dies auf AFP-Anfrage zunächst nicht.

Mitarbeiter der Einrichtung hatten das Mädchen am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr leblos in einem Zimmer gefunden, wie die Ermittler mitteilten. Sofort alarmierten sie ein Notarztteam – dieses konnte aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben, hiess es weiter.

Nach Informationen der «Frankenpost» aus dem nahe gelegenen Hof handelt es sich bei der Einrichtung um ein katholisches Heim, in dem Erzieherinnen und Erzieher etwa 90 Kinder und Jugendliche voll- und teilstationär betreuen. Die meisten stammen demnach aus schwierigen Familienverhältnissen aus ganz Deutschland. Die Wohnquartiere seien über ein weitläufiges Gelände verteilt.

Die Zufahrt zu dem Gelände war laut «Frankenpost» von der Polizei gesperrt. Spurensicherung und Zeugenbefragungen dauerten am Mittwoch an.

SDA/step

