Polizei ermittelt – Totes Ehepaar in Wiesendangen gefunden Am Montagnachmittag wurde in Wiesendangen ein totes Ehepaar in seinem Haus gefunden. Die Todesursache ist noch unklar – die Polizei ermittelt.

In Wiesendangen kam es zu einem grausigen Fund. Foto: «Landbote»

Grausiger Fund am Montagnachmittag in Wiesendangen – ein Ehepaar liegt tot in seinem Doppeleinfamilienhaus. Was zum Tod der 78-jährigen Schweizerin und ihres 75-jährigen Ehemanns geführt hat, ist laut Mitteilung der Kantonspolizei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Auch auf Anfrage wird das knappe Communiqué nicht ergänzt. Es ist demnach unklar, ob es eine Dritteinwirkung gab oder ob es sich um einen erweiterten Suizid handeln könnte.

Auch der Gemeindeschreiber von Wiesendangen, Martin Schindler, weiss nicht mehr zum Fall. Er sei am Dienstagmorgen informiert worden.

gvb