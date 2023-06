Nach Gino Mäders Tod – Zwei Teams steigen aus – die Tour de Suisse rollt weiter Die Tour de Suisse fährt nach Gino Mäders Tod am Samstag weiter. Neben Mäders Team ist eine weitere Mannschaft ausgestiegen. Samuel Waldis

Es geht weiter: Die Tour de Suisse fährt das Rennen 2023 zu Ende. Foto: Claudio Thoma (freshfocus)

Am späten Freitagabend hat die Tour de Suisse bekannt gegeben, dass das Rennen nach dem Tod des Schweizer Radrennfahrers Gino Mäder am Samstag weitergehen wird. Das ist in Absprache mit Mäders Familie, den Fahrern und den Teams entschieden worden.

Nicht mehr dabei sein wird das Team Bahrain-Victorious, für das Mäder fuhr. Und am Samstagmorgen hat auch das Schweizer Team Tudor bekannt gegeben, dass es nicht mehr weiterfahren wird. Auf Instagram schreibt das Team mit den Schweizer Fahrern Yannis Voisard, Sébastien Reichenbach, Joel Suter und Roland Thalmann: «Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit Fahrern und Mitarbeitern haben wir uns entschieden, die diesjährige Tour de Suisse nicht weiter zu fahren. Unter diesen schwierigen Umständen denken wir, dass es der menschliche Weg ist, die Gefühle unserer Fahrer zu respektieren und Gino Respekt zu zollen.»

Die siebte Etappe startet am Samstag in Tübach. Neu findet die Zeitmessung für das Gesamtklassement bereits 18,8 Kilometer vor dem Ziel statt: Der Etappensieg in Weinfelden entschieden. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Zeitfahren von St. Gallen nach Abtwil.

Ebenfalls fahren wollen die Frauen. Die Tour de Suisse Women beginnt am Samstag mit der ersten von vier Etappen. Die letzte Etappe fahren die Frauen am Dienstag, 20. Juni.

