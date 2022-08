Hotellerie in Winterthur – Tourismus spürt «Corona-Schock» nach wie vor Die Übernachtungszahlen in den Hotels liegen noch immer unter dem Niveau von vor der Pandemie. In Winterthur versucht man nun, sich mehr als «Freizeit-Stadt» zu verkaufen. Till Hirsekorn

Wie lockt man wieder mehr Gäste ins schöne Winterthur? Bei House of Winterthur lotet man neue Strategien aus. Foto: Madeleine Schoder

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer aus Sicht der Zürcher Hoteliers? Im Vergleich zum Vorjahr sind die Übernachtungen in der Tourismusregion Zürich im ersten Halbjahr um 156 Prozent gestiegen. In der Stadt Zürich waren es gar 219 Prozent, mehr als dreimal mehr als 2021, in der Region Winterthur immerhin 65 Prozent mehr.