Stammheim – Traditionelle Versammlung am 2. Januar wird beibehalten Eine knappe Mehrheit will nicht auf die Bärchtelistag-Gemeindeversammlung verzichten. Markus Brupbacher

Abstimmung an einer Bärchtelistag-Gemeindeversammlung im Schwertsaal in Oberstammheim. Archivfoto: Heinz Diener

Soll die Stammertaler Tradition der Bärchtelistag-Gemeindeversammlung aufrechterhalten werden? Diese Frage warf der Gemeinderat im Mitteilungsblatt vom April auf. Knapp 100 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten an der Umfrage teilgenommen, wie der Rat nun mitteilt. Stammheim hat rund 2100 Stimmberechtigte. An der Versammlung vom 2. Januar wird jeweils über das Budget des angebrochenen Jahres abgestimmt. In fast allen anderen Gemeinden der Region geschieht dies noch im alten Jahr.

«Eine knappe Mehrheit hat sich für die Beibehaltung der Bärchtelistag-Versammlung ausgesprochen», wie der Gemeinderat weiter schreibt. Der Rat folgt dieser Mehrheit und behält die Tradition somit bei. Laut dem Gemeinderat Stammheim ist die Teilnehmerzahl an der Bärchtelistag-Versammlung seit der Fusion zurückgegangen. Auch vermutet er zusätzliche Abwesenheiten wegen Festtagsurlaub. Für den Gemeinderat und die Verwaltung bedeute die Durchführung der Bärchtelistag-Gemeindeversammlung einen «zusätzlichen Aufwand während der Festtage».

Die Gemeinde Altikon führt die Budgetversammlung ebenfalls am 2. Januar durch. In Flurlingen findet diese Versammlung jeweils Mitte Januar anlässlich der Hilari-Feier statt.

