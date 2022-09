Bauen in Winterthur-Grüze – Traditionsfirma Stewi weicht einem befahrbaren 80-Millionen-Öko-Neubau In der Grüze wird das Stewi-Gebäude abgerissen. Ein Zürcher Architekturbüro plant einen riesigen Gewerbe-Holzbau, in dem man mit dem Velo die Etagen abfahren kann. Till Hirsekorn

Windräder auf den Dächern, vertikale Begrünung und Velorampen im Innenhof: Das Projekt «Green Spin» plant einen unkonventionellen Ökobau. Visualisierung: Felix Partner Architektur und Design

Die hohen und bis ins Feld abgesteckten Bauvisiere an der Rudolf-Diesel-Strasse 11 kündigen es an – in der Grüze ist ein Grossprojekt geplant. Es soll dem Industriequartier den «grünen Dreh» geben. «Green Spin» heisst das Neubauprojekt, das punkto Ökobilanz, Mobilität und Nachhaltigkeit neue Massstäbe setzen soll. Noch nie gesehen in der «Velo-Stadt» Winterthur: Auf leicht ansteigenden Rampen kann man mit dem Velo theoretisch Etage für Etage im Kreis abfahren, bis zuoberst in den sechsten Stock, direkt vors Büro.