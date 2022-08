Start der Serie A mit Ibrahimovic, Mourinho, Lukaku – Die Rabattliga geht auf Schnäppchenjagd Italiens Clubs geben sich frugal wie nie: Der Roma-Trainer macht Telefonmarketing, Inter leiht sich seinen Topstürmer billig aus, Milan setzt auf einen 41-Jährigen.

Oliver Meiler aus Rom

Wieder in derselben Stadt vereint: Inters Leihspieler Romelu Lukaku und Milans Teamsenior Zlatan Ibrahimovic, hier auf einem Wandbild vor dem Mailänder San Siro. Foto: Matteo Corner (Keystone/EPA)



In Italien war Fussball schon immer eng verstrickt mit der Politik. Brot und Spiele eben, wie bezirzt man noch mal das Volk? Und dafür war den neuzeitlichen Kaisern, den Berlusconis und Agnellis, den Morattis und Sensis, kein Preis je zu hoch, kein Finanztrick zu billig. Das Geklotze der Präsidenten und Mäzene gehörte dazu, es sollte den Anhängern als Gewähr dienen, dass die Herrschaften da oben alle ihre Träume wahr machen können.

Wenn nun vor der neuen Saison der Serie A vor allem die Sparer gefeiert werden, die vernünftigen Buchhalter an den Spitzen der hoch verschuldeten Vereine, dann muss man schon fast von einem Paradigmenwechsel reden. Revolution? Von oben! Das Zauberwort des Sommermercato heisst «parametro zero», das ist der italienische Begriff für «ablösefrei». Frugaler war man noch nie. Es geht wohl nicht anders.

Napolis Sparkurs vertreibt Ausnahmekönner

Die vier bestplatzierten Vereine der vergangenen Saison, also Meister AC Milan, Inter Mailand, Juventus Turin und Napoli, haben ihr Salärvolumen insgesamt um 71 Millionen Euro gekürzt. Besonders radikal ging Aurelio De Laurentiis zu Werke, der Patron von Napoli, ein römischer Filmproduzent: Er strich einfach mal Lohnausgaben für 30 Millionen Euro. Das dünnte die Reihen der Grossverdiener und Ausnahmekönner dramatisch aus und damit wohl auch die sportlichen Ambitionen. Lorenzo Insigne, ein Kind der Stadt, Dries «Ciro» Mertens, so etwas wie der Adoptivsohn Neapels, und Kalidou Koulibaly, der bisherige Abwehrchef – alle weg.

Und so wird Napoli, eine der «sieben Schwestern» der Serie A, wie man die wahren und die vermeintlichen Granden der Meisterschaft in Italien nennt, für einmal nicht zu den Titelanwärtern gezählt. Lazio Rom und Fiorentina übrigens auch nicht. Muss natürlich nichts heissen. Aber die berühmten Analysten der Zeitungen sind sich einig, sie trauen die Meisterschaft nur vier Clubs zu: Milan, Inter, Juve und, recht überraschend, der übereuphorisierten Associazione Sportiva Roma von Coach José Mourinho.

Laut Vertrag werden auch die Söhne von Ibrahimovic für Milan spielen

Favorit unter den Favoriten? Vielleicht Milan, der Wundermeister aus der vergangenen Spielzeit, als alles möglich war. Zlatan Ibrahimovic, bald 41, hat nochmal für ein Jahr verlängert – für eine Million Euro, was in seinen Kategorien eine Art Mindestlohn sein dürfte, eine grosszügige Geste. Seine Söhne, auch das steht im Vertrag, werden für Milan spielen. Gebraucht wird «Ibra» vor allem für die Betreuung der insgesamt jungen Mannschaft, er soll ihr ein bisschen was von seinem Winner-Spirit einhauchen.

Milan hat den 21-jährigen Charles De Ketelaere von Brügge geholt, ein Grosstalent, der erinnert sie an den Brasilianer Kaká, Glorie der Nullerjahre, und dieses süsse Schwelgen in alten Zeiten liess man sich dann doch etwas kosten: dem Vernehmen nach 34 Millionen Euro. Milan hat neue Besitzer, Red Bird ist ein Fonds aus den USA. Doch die Philosophie bleibt dieselbe: viel Jugend und ein paar Veteranen als Mentoren.

Einen Coup landete Inter, wenigstens aus der Sicht Inters. Nach nur einem Jahr holt der Verein Romelu Lukaku zurück und überweist für die Leihe nur 8 Millionen Euro an den FC Chelsea. Dazu muss man wissen, dass Inter den Mittelstürmer im Sommer 2021 für 115 Millionen nach London verkauft hatte. In Italien sagt man, Chelseas früherer Besitzer Roman Abramowitsch hätte nie eingewilligt in einen solch miesen Deal, egal, wie klein die Rolle von «Big Rom» in den Plänen an der Stamford Bridge noch war.

Bei Inter sehnt man sich nun die Zeiten zurück, da Lukaku im Verbund mit dem Argentinier Lautaro Martínez den Verein zur Meisterschaft schoss. Das Duo ist wieder beisammen, ein Revival von «Lu-La» also. Kann funktionieren, manchmal geht Nostalgie auch fürchterlich schief. Inter verliert unterdessen seinen Besten aus der vergangenen Saison: Ivan Perisic, Mann von tausend Flügelläufen. Robin Gosens ersetzt ihn, das jedenfalls ist die Hoffnung. Gosens scheint noch immer nicht in Mailand angekommen zu sein, er kam aus dem nahen Bergamo.

Wiedervereint: Romelu Lukaku (r.) und Lautaro Martínez, die Inter 2021 zum Meistertitel schossen. Foto: Mattia Ozbot (Getty Images)

Juventus braucht den Titel dringender als die gesamte Konkurrenz: zwei Jahre ohne Scudetto, nachdem man davor neunmal in Folge Meister geworden war? Es fühlt sich schon wie eine Ära der Trübsal an. So besann man sich auch in Turin alter Zeiten und holte den französischen Mittelfeldspieler Paul Pogba zurück, den sie «Polpo» rufen, «Oktopus». Sechs Jahre lang spielte er für Manchester United, ist aber immer noch erst 29. Pogba hat Probleme an einem Knie, operieren lassen will er es aber nicht, weil er sonst wohl die WM in Katar verpassen würde. Andererseits: Ist es gescheit, damit zu warten? Nun muss Juve wohl noch eine Weile auf ihn verzichten.

Der Transfer von Matthijs De Ligt zum FC Bayern füllte die Kasse, die Hälfte des Erlöses reichte für die Verpflichtung des Brasilianers Gleison Bremer vom FC Torino, den man gerade für den besten Innenverteidiger der Meisterschaft hält. Viel erwartet man sich bei Juve vom linken Fuss von Ángel Di María. Der soll von rechts Bälle im Dutzend ins Zentrum löffeln, von links kommen die Flanken neuerdings von Filip Kostic, dem Zugang aus Frankfurt, und in der Mitte soll Dusan Vlahovic möglichst aus jeder Vorlage ein Tor machen. Muss. Die Agnellis begehen nämlich gerade 100 Jahre Juve im Familienbesitz.

Die Roma-Stars kamen im Privatjet, als Pilot der Präsident

Die Roma rühmt sich und wird gerühmt, weil ihr für nur 7 Millionen Euro ein ziemlich brillanter Mercato gelungen ist: Paulo Dybala, Nemanja Matic, Georginio «Gini» Wijnaldum, sie alle gab es zum «parametro zero». PSG willigte sogar ein, den halben Lohn des Holländers zu bezahlen. Mourinho rief sie alle an, um sie zu überzeugen, in die Fussballprovinz zu wechseln. In Rom, sagte er ihnen wohl, gewinnt man selten, alle paar Jahrzehnte mal, da ist das Siegen ganz aufregend, das Olimpico dazu neuerdings immer voll, der Enthusiasmus in den Sternen. Die amerikanischen Vereinseigner, Dan und Ryan Friedkin, Vater und Sohn, holten die Stars mit dem Privatjet nach Rom, der Senior flog die Maschine persönlich.

Wenn die Friedkins nun auch noch Nicolò Zaniolo halten, für den Tottenham Hotspur eine verlockend hohe Ablöse bezahlen würde, ja dann hat die Roma ein durchaus meisterfähiges Kader zusammen. Die grösste Gefahr droht von der Laune der Fans, ihre Leidenschaft kann schnell kippen. Ein paar Niederlagen, schon fühlt man sich in Rom betrogen.

Und dann schaut Italien noch mit etwas Neugierde auf die AC Monza, den Neuling aus dem Norden Mailands. Nie zuvor war der Verein erstklassig. Die Premiere bringt Silvio Berlusconi zurück auf die Bühne, der Verein gehört ihm seit ein paar Jahren. Wie viel er da investiert, ist nicht so klar, wahrscheinlich ist es eine üppige, vorrevolutionäre Summe. Wenn dann mal die ersten paar Runden gespielt sein werden, wird sich Berlusconi in den italienischen Senat wählen lassen, wo sie ihn vor zehn Jahren rausgeworfen haben. Mit 85 ist er zurück auf allen Bühnen, es ist das alte Lied: Politik und Fussball, Brot und Spiele. Mit einem Sprung in der Platte.

