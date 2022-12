FC Winterthur – Trainingsstart mit einem neuen Goalie Der FCW setzt in der Rückrunde auf den österreichischen Routinier Markus Kuster im Tor. Denn Timothy Fayulu wird noch längere Zeit fehlen. Urs Kindhauser

1,94 m gross und routiniert: der neue FCW-Goalie Markus Kuster. Foto: Madeleine Schoder

Der FCW hat am Montagnachmittag auf dem Kunstrasen des Sportplatzes Flüeli mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Super League begonnen. Trainer Bruno Berner begrüsste zwei neue Gesichter im Team. Wobei das von Sayf Ltaief so neu ja nicht ist. Der Stürmer hatte erst im Sommer vom FCW zu Basel gewechselt, wird für die Rückrunde aber wieder nach Winterthur ausgeliehen. Definitiv neu ist Markus Kuster, der mit Jozef Pukaj und Armin Abaz das Goalietrio bilden wird. Denn Timothy Fayulu, die bisherige Nummer 1, wird dem FCW nach seiner im Match gegen St. Gallen erlittenen Oberschenkelverletzung noch einige Zeit fehlen.

Der Österreicher Markus Kuster bringt beste Voraussetzungen mit, um dem FCW zu helfen: Er ist 28 Jahre alt, 1,94 m gross und verfügt über reiche Erfahrung. Einziger Minuspunkt, wenn überhaupt: Er war im letzten halben Jahr vertragslos. Kusters Stammclub ist der SV Mattersburg, für den er fast 200 Mal spielte. Mit den Burgenländern stieg er 2015 in die Bundesliga auf und war auch dort der Stammtorhüter. Er erhielt mehrere Berufungen ins Nationalteam, kam aber nie zum Einsatz. Im Sommer 2020 wechselte Kuster in die 2. Bundesliga zum Karlsruher SC, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Bis zum Vertragsende in diesem Sommer kam er nur auf fünf Einsätze.

Zurück vom FC Basel: Sayf Ltaief. Foto: Madeleine Schoder

Wieder ins Mannschaftstraining des FCW eingreifen können Samuel Ballet und Francisco Rodriguez, wobei Ballet am Montag noch fehlte. Beide waren zuletzt verletzt ausgefallen. Gar anderthalb Jahre ist es her, seit Kevin Costinha wegen einer Knieverletzung nicht mehr wettkampfmässig trainieren konnte. Jetzt ist auch er wieder fit. Mit dem «Eins» trainieren überdies die U21-Spieler Leon Duong, Arbnor Hasani, Noe Holenstein und Laurin Vögele.

Erster Termin des FCW im neuen Jahr wird das Trainingslager vom 3. bis 10. Januar im spanischen Estepona sein. Ob dabei ein Testspiel absolviert werden kann, steht noch nicht fest. Getestet wird auf jeden Fall am 14. Januar auf dem Kunstrasen der Schützenwiese gegen Dornbirn und drei Tage später beim FC Rapperswil-Jona. Die Rückrunde beginnt für den FCW am Sonntag, 22. Januar, mit dem Heimspiel gegen Servette.

Das Programm des FCW Infos einblenden 3.-10. Januar: Trainingslager in Estepona (ESP). 14. Januar, 14.00: FCW – Dornbirn (Schützenwiese, Kunstrasen). 17. Januar, 16.30: Rapperswil-Jona – FCW. 22. Januar, 16.30: Rückrundenstart mit FCW – Servette 25. Januar: Testspiel FCW – Flora Tallinn (Kunstrasen Schützenwiese oder Flüeli).

