Unfall in Saland (Bauma) – Traktor stürzt 100 Meter ins Tobel – Lenker schwer verletzt Im Tössbergland ist ein 86-jähriger Mann mit seinem Traktorgespann verunfallt. Nach einer komplizierten Bergung wurde der Mann ins Spital geflogen.

Die Bergung des Traktors aus dem unwegsamen Gelände dauerte mehrere Stunden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein 86-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Saland (Gemeinde Bauma) am Steuer seines landwirtschaftlichen Traktor-Gespanns rund 100 Meter tief in ein Tobel gestürzt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr der Lenker kurz nach 15.30 Uhr auf einer stark abschüssigen Wiese, um Heu zu laden. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er dabei mit dem Gespann in den angrenzenden Wald, wo er dann in die Tiefe stürzte.

Der schwerverletze 86-Jährige musste mittels Luftrettung mit einem Helikopter aus dem Tobel geholt und in ein Spital geflogen werden. Die Bergung des Fahrzeugs aus dem sehr unwegsamen Gelände dauerte mehrere Stunden. Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Helikopter der Rega mit einem Notarzt sowie die Feuerwehr Bauma im Einsatz.

mst

