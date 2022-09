Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Trari Trara, die Post ist mal da und mal da Nicht weniger als sieben Standorte hat die Postfiliale «Winterthur 2, Obertor» bis zu ihrer Schliessung im Oktober 2014 gekannt! Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Unterer Graben 35 mit Postfiliale, vor 1950. Eines von über 70‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Die erste Filiale wurde am 1. Mai 1860 neben dem «Oberen Bogen» an der Ecke Marktgasse/Unterer Graben (heute Chickeria) eröffnet. Als jedoch der «Obere Bogen» samt dem angrenzenden Haus, in dem sich die Filiale befand, 1871 abgerissen wurden, musste sie ein erstes Mal umziehen und wurde in die alte Stadtkanzlei am Unteren Graben 35 verlegt.

Ein Jahr später folgte bereits der dritte Standortwechsel, und die Filiale zügelte an den Holderplatz 6 (heute Schuhladen Gangart). Doch auch da blieb sie nicht lange und wurde 1875 auf die gegenüberliegende Strassenseite an den Unteren Graben 1 (heute Veg and the City) verschoben.

Dort blieb sie dann verhältnismässig lange bis 1892, als das Postamt «wegen Raummangel im bisherigen Lokal» einen weiteren Umzug vermeldete. So zog «Winterthur 2» erneut weiter, diesmal an den Unteren Graben 37 an der Ecke zur Stadthausstrasse. 1905 folgte der nächste Wechsel ins Haus nebenan am Unteren Graben 35, dort wo die Filiale bereits schon einmal untergebracht war, und wo sich heute seit 1952 die Rathaus-Apotheke befindet, die, wie der Name sagt, davor auch woanders war, neben dem Rathaus nämlich.

Aber zurück zur Post. 1950 bezog die Filiale «Winterthur 2» ihren definitiven, aber auch letzten Standort am Obertor 32, wo sie nach 64 Jahren wegen sinkender Umsätze geschlossen wurde.

