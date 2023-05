Illnau-Effretikon – Traube erhält «Fait maison»-Label Das Restaurant in Ottikon punktet mit seiner hausgemachten Küche. Almut Berger

In der Traube wird von Grund auf gekocht. Archivfoto: Enzo Lopardo

Das Restaurant Zur Traube in Ottikon führt neu das Label «Fait maison». Dieses zeichnet Betriebe aus, die eine möglichst hausgemachte Küche anbieten, sprich Gerichte, die vollständig vor Ort aus Rohprodukten oder traditionell in der Küche verwendeten Produkten zubereitet werden. «Fait maison» wurde 2017 als «Label der kochenden Restaurants» von Gastro Suisse, Slow Food Schweiz, Schweizer Genusswoche und dem Westschweizer Konsumentenschutzverband FRC ins Leben gerufen mit dem Ziel, Transparenz gegenüber den Konsumenten zu schaffen.

Bisher wurden vor allem Westschweizer Restaurants ausgezeichnet; Zürcher Betriebe können sich erst seit diesem Jahr bewerben. In der Region Winterthur ist neben der Traube in Ottikon das Schöntal in Bauma gelistet.



Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.