Interview mit Trauerexpertin Julia Samuel – «Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen» Wie lässt es sich ertragen, wenn eine geliebte Person stirbt? Wird der Schmerz vorbeigehen? Ein Gespräch mit der Psychotherapeutin Julia Samuel darüber, was zu tun ist, wenn die Welt aus den Fugen gerät. Mikael Krogerus (Das Magazin)

Julia Samuels (63) sagt: «Trauern heisst akzeptieren, dass eine Person gestorben ist. Und zugleich erkennen, dass unsere Beziehung zu dieser Person nie sterben wird.» Foto: Levon Biss/Guardian/Eyevine/Laif

Jeden Abend, wenn Julia Samuel zu Bett geht, rezitiert sie leise eine Liste von Namen. Sie beginnt mit ihren neun Enkelkindern, dann folgen ihre vier eigenen Kinder und deren Partner:innen und schliesslich ihr Ehemann. Ein Ritual, das sie daran erinnert, dankbar zu sein für das, was ist. Denn die britische Psychotherapeutin mit dem Spezialgebiet Trauerverarbeitung hat viel Erfahrung damit, dass das, was ist, jederzeit vorbei sein kann. (Ihre Anleitung zum Traurigsein lesen Sie am Schluss dieses Interviews.) Ich treffe die 63-Jährige per Zoom, und trotz der digitalen Distanz möchte man der Frau mit der ebenso schonungslosen wie liebevollen Art sofort sein Herz ausschütten.