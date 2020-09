Bassersdorf – Bazenheid 2:1 – Traumtor von Fabio Carvalho beschert Gastgeber Sieg In der Gruppe 6 der 2. Liga interregional konnten die Unterländer über sich hinauswachsen und feierten zu Hause den ersten Erfolg in dieser Saison. red

Im Gegensatz zum Bild hier gab Bassersdorfs Trainer Gianni Lavigna gegen Bazenheid während des Spiels sehr viele Anweisungen an seine Spieler. Foto: Leo Wyden

Bassersdorf, das im Sommer 2019 überraschend in die 2. Liga interregional aufgestiegen ist, zeigte auch in der abgebrochenen Coronavirussaison in dieser höheren Spielklasse immer wieder eindrückliche Leistungen.