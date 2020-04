Wohnen in Winterthur – Traumvilla mit Tücken Sieben Wohnungen will die Stadt Winterthur in die Villa Frohberg am Fuss des Heiligbergs einbauen. Doch die kantonale Denkmalpflege ist skeptisch: Wo sollen Küchen und Badezimmer hin bei so viel geschütztem Stuck und Parkett? Michael Graf

Bijou im Park, keine 500 Meter vom Hauptbahnhof: Die Villa Frohberg steht derzeit mehrheitlich leer. Der Stadtrat möchte hier sieben Wohnungen im höheren Preissegment bauen. Im Vordergrund: Räume der Freien Schule. Foto: Madeleine Schoder

Die Villa Frohberg ist eines der spannenderen Objekte im Immobilienportfolio der Stadt Winterthur: keine 500 Meter Fussweg vom Hauptbahnhof entfernt, an erhöhter Lage und inmitten eines Parks. Im schlösschenartigen Backsteinbau waren jahrzehntelang zwei Kindergärten und Büros des Militärs untergebracht. Als die Infanteriebrigade 7 sich 2018 aus Winterthur zurückzog, gab die Immobilienabteilung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die zum Schluss kam: Am lohnendsten wäre es, die Villa wieder zum Wohnhaus umzubauen. Im Sommer 2021 wird der verbliebene Kindergarten ausziehen. Dann steht das Gebäude leer, bis auf eine bestehende Wohnung im Dachgeschoss.