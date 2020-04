Nur ein Küken geschlüpft – Traurige Nachrichten aus dem Eulennest in Berg am Irchel Die Greifvogelstation im Flaachtal trägt seit mehreren Jahren dazu bei, den Habichtskauz in Österreich wieder anzusiedeln. Diesmal ist aus drei Eiern aber nur ein Küken geschlüpft. Eva Wanner

Strixi und Sidra heisst das Habichtkauz-Paar. Es soll dazu beitragen, dass sich seine Art in Österreich wieder ansiedelt. In diesem Jahr ist nur aus einem Ei ein Küken geschlüpft. Archivfoto: Heinz Diener

Sie sind flaumig, herzig und haben riesige schwarze Augen: junge Habichtskäuze. Schon mehrere Jahre in Folge durfte die Greifvogelstation in Berg am Irchel mehrfaches Vogel-Babyglück feiern und die Küken einige Wochen lang aufziehen. Später wurden die Jungtiere im österreichischen Wald ausgewildert.