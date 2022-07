Gewerkschaft offen für Lockerung – Travailsuisse deutet Lösung im EU-Streit an Der zweigrösste Arbeitnehmerdachverband möchte zwar weiterhin am Lohnschutz festhalten. Er ist aber bereit, die Anmeldefrist für EU-Unternehmen von acht auf fünf Tage zu kürzen. Alessandra Paone

Vor gut einem Jahr wurde das Rahmenabkommen mit der EU beerdigt. Schuld daran, so kritisierte etwa die FDP, seien in erster Linie die linken Parteien und die Gewerkschaften gewesen. Diese waren nicht bereit, unter anderem beim Lohnschutz Konzessionen zu machen. Sie fürchteten Lohndumping, da die Löhne und Lebenskosten in der Schweiz höher sind als im EU-Durchschnitt.

Nun zeigt sich der Gewerkschaftsverband Travailsuisse, die mit 150’000 Mitgliedern zweitgrösste Dachorganisation der Arbeitnehmenden, offen für Lockerungen. Travailsuisse-Chef Adrian Wüthrich sagt im «Blick»-Interview: «Wir sind bereit, über die 8-Tage-Regel für europäische Firmen zu reden.» Diese von den Gewerkschaften bisher vehement verteidigte Frist könne verkürzt werden.

Der Verband habe immer signalisiert, dass er zu Konzessionen bereit sei, solange nicht am heutigen Lohnschutzniveau gerüttelt werde. Der Bund sei daran, die technische Voraussetzung zu schaffen, um die Kontrollen in kürzerer Frist zu ermöglichen. «Es können auch fünf Tage sein, wenn das System sich bewährt», sagt Wüthrich.

Ein weiterer strittiger Punkt beim Rahmenabkommen war die Unionsbürgerrichtlinie. Diese sah vor, dass EU-Bürgerinnen in der Schweiz gleiches Anrecht auf Sozialhilfe wie die Schweizer haben. Die Gegner befürchteten eine «Einwanderung in der Sozialhilfe». Das dürfe nicht sein, findet auch Travailsuisse-Chef Wüthrich. «Aber wer hier arbeitet, soll auch geschützt sein.» Es sei falsch gewesen, die Unionsbürgerschaft beim gescheiterten Rahmenabkommen aussen vor zu lassen. So habe die Gefahr bestanden, dass die Schweiz sie schleichend übernehmen müsse. Mit der Begrenzung des Geltungsbereichs auf Arbeitskräfte bestünde das Risiko nicht mehr. Und es gäbe eine Chance auf eine Mehrheit beim Volk. Für eine Lösung müssen sich aber beide Seiten entgegenkommen.



