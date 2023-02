Küng zählt Velo-Kilometer – Treffen sich zwei männliche Velofahrer Die allerwichtigste Zahl dabei sind die Kilometer, die man im Jahr mit seinem Fahrrad zurückgelegt hat. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Ich weiss, man unterscheidet heute nicht mehr hart zwischen Mann und Frau, die Geschlechtergrenzen sind fliessend wie ein sämiges Moitié-Moitié-Fondue, aber trotzdem stelle ich noch immer gewisse Unterschiede fest, zumindest bei Wesen älteren Produktionsdatums. Einer dieser Unterschiede betrifft das Verhältnis zu Zahlen in Verbindung mit Freizeitaktivitäten, genauer dem Velofahren. Treffen sich zwei männliche Velofahrer, so sind nämlich all die schönen Worte, welche sie austauschen, bloss Vehikel, um die wirklich wichtigen Botschaften an den Mann zu bringen: Zahlen.