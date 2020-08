Shopping in Winterthur – Trend Secondhand – Das sind die besten Winterthurer Adressen Winterthurerinnen und Winterthurer kaufen gerne secondhand – zumindest ist das Angebot dafür gross. Die Gründe dafür haben sich in den letzten Jahren aber geändert. Andrea Thurnherr , Samantha Zaugg

Shopping aus zweiter Hand liegt im Trend – gleich sieben Secondhand-Shops gibt es in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Lederjacken wie früher der Papi, 80er-Jahre-Röhrenjeans wie Mami auf den alten Fotos oder eine Louis-Vuitton-Tasche für einen Bruchteil des Neupreises. Secondhandshops und Brockenhäuser sind wahre Fundgruben für solche Schätze. Jedes Stück ist ein Unikat, jedes Stück hatte ein Leben, bevor es im neuen Kleiderschrank landet. Alles gute Gründe, seine Kleidung aus zweiter Hand zu kaufen. Doch hört man sich in den Läden in Winterthur um, so fällt ein Stichwort noch öfter: Nachhaltigkeit.