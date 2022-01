Er gab sich als Polizist aus – Trickbetrüger in Winterthur verhaftet Die Kantonspolizei hat am Mittwoch einen Mann festgenommen, der wohl für mehrere Geldabholungen verantwortlich ist.

Der falsche Polizist wurde von richtigen dingfest gemacht. Pixabay/Symbolbild

Am Vormittag erkannten zwei Fahnder der Kantonspolizei am Bahnhof Winterthur einen jungen zur Verhaftung ausgeschriebenen Mann. Nachdem dieser in ein Taxi gestiegen war, stoppten die Polizisten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrgast. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Brasilianers stellten die Polizisten fest, dass es sich um die gesuchte Person handelt.

Der Mann steht im Verdacht, für mehrere Abholungen von Geldbeträgen im Zusammenhang mit dem Phänomen «Falscher Polizist» verantwortlich zu sein. Er wurde verhaftet und muss sich wegen Betrugsdelikten vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.

Die Polizei empfiehlt Infos einblenden - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand anruft. - Sagen Sie, dass Sie zurückrufen, und legen Sie auf. - Wählen Sie beim Rückruf nur eine Ihnen bereits bekannte Nummer oder bei einem Polizisten die Rufnummer 117 und lassen Sie sich mit dem entsprechenden Polizisten verbinden. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Gehen Sie am Telefon nie auf Geldforderungen ein. Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person

mcp

