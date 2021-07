Entwarnung nach Kolibakterien – Trinkwasser in Zell ist wieder sauber Das Wasser in Ober- und Unterlangenhard muss nicht mehr abgekocht werden. Nicole Döbeli

Das Wasser in Zell ist wieder trinkbar. Foto: Silvia Luckner

Gemäss mikrobiologischer Untersuchung des Kantonalen Labors Zürich sind die Belastungswerte des Trinkwassers in Ober- und Unterlangenhard so weit gesunken, dass das Wasser nicht mehr abgekocht werden muss. Die Gemeinde Zell teilt mit, dass keine gesundheitlichen Auswirkungen zu befürchten sind. Am Dienstag hatte die Gemeinde eine Warnung verbreitet, weil nach den starken Unwettern Kolibakterien im Wasser gefunden worden waren.

Das kantonale Labor wird am Montag weitere Proben nehmen, um den Verlauf kontrollieren zu können. Die Gemeinde will Massnahmen planen, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern.

Alle Hausleitungen (Kalt- und Warmwasser), die in letzter Zeit nicht regelmässig genutzt wurden, müssen während fünf Minuten gut durchspült werden. Hausinstallationen wie Filter oder Geräte zur Trinkwassernachbehandlung müssen umgehend kontrolliert werden, um eine Wiederverkeimung zu verhindern. Bei Unsicherheiten sollen Betroffene Fachpersonal beiziehen.

Die Gemeinde bedauert die durch eine ausserordentliche Wetterlage verursachten Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei der Bevölkerung für das Verständnis.

