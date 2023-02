Ausserordentliche Medienkonferenz

Zurück in die Privatwirtschaft

Wie weiter nach dem 31. Juli? Um die Batterien aufzuladen, will er mit seiner Frau zunächst einmal Europa bereisen. Altwegg spricht von einem «Sabbatical». Was danach kommt, ist noch offen. Altwegg geht davon aus, dass es «etwas im Informatikbereich» ist. Er habe Angebote bekommen, in trockenen Tüchern sei aber noch nichts