Zweideutiges Interview – Tritt Lucien Favre zurück? Dem BVB-Trainer liegt die 0:1-Niederlage im Spitzenkampf gegen Bayern München quer im Magen. Der Schweizer Coach stiftete mit einer Aussage nach dem Spiel für Unruhe.

Titelrennen entschieden? Der FC Bayern gewinnt das Spitzenspiel gegen Dortmund und baut den Vorsprung auf die Borussia aus Dortmund auf sieben Punkte aus.

Ein Traumtor von Joshua Kimmich brachte im Spitzenkampf Borussia Dortmund gegen Bayern München die Entscheidung. Der Bayern-Abwehrspieler lupfte den Ball kurz vor der Pause gekonnt über den Schweizer Goalie Roman Bürki zum 0:1 für den Rekordmeister. Dabei blieb es.

BVB-Trainer Lucien Favre war mit der Leistung seines Teams eigentlich zufrieden. Aber der Schweizer Trainer weiss auch, dass die Meisterschaft wohl abgefahren ist. «Für uns wird es im Kampf um den Titel nun brutal schwer, wir haben sieben Punkte Rückstand. Unser Spiel war ganz okay, wir haben alles probiert. Aber es gab zu wenig Schüsse auf das Tor. Wir müssen nun unser Bestes geben bis zum Schluss.»

Verriet Favre im Fernsehen seinen Abschied?

Nach der Partie sorgte Favre in einem Fernseh-Interview für Aufsehen. Er hat Gesprächsbedarf für nach der Saison angekündigt. Auf die Frage, ob er Sorge vor der Diskussion habe, dass er es nicht schaffe, den BVB zum Titel zu führen, antwortete der Schweizer Trainer beim TV-Sender Sky: «Das sagt man hier seit Monaten. Ich lese nicht die Zeitung, aber ich weiss, wie es geht. Ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen.»

Wird Kovac Favres Nachfolger? Foto: Keystone

Sky-Experte Lothar Matthäus spekulierte sogleich, dass Favre zum Saisonende gehen und womöglich durch Niko Kovac ersetzt werden könnte. Bereits in der Hinrunde stand Favre schwer in der Kritik. Nach der Winterpause stabilisierte sich der BVB jedoch und startete eine Serie von neun Siegen in zehn Spielen. Mit der Niederlage gegen die Bayern scheint die Titelchance aber nun dahin. «Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir», ergänzte Favre.

