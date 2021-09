Kolumne «Tribüne» – Trost in Worten Eine Trauerkarte ist mehr als nur Worte auf Papier. Das hat die «Landbote»-Kolumnistin nach dem Tod ihres Vaters gelernt. Franziska von Grünigen

Foto: Raphael Moser

In meinem bisherigen Leben habe ich nur wenige Trauerkarten geschrieben. Vermutlich sind sie an zwei Händen abzuzählen. Zu oft wusste ich nicht, in welche Worte meine Bestürzung, mein Mitgefühl, meine Betroffenheit zu fassen wären, damit sie den Trauernden ein Trost sein könnten. Deshalb liess ich es im Zweifelsfall manchmal lieber bleiben.

Doch dann starb mein Vater. Fast auf den Tag genau vier Wochen ist es jetzt her, dass sein 80-jähriges Herz überraschend aufgehört hat zu schlagen. Vier Wochen ohne ihn. Und vier Wochen, in denen uns ein ganzer Korb voll Karten, Kärtchen und Briefen erreicht hat.

«Als würde mit jedem Brief ein flauschiger Teppich aus Trauerflor ausgerollt, auf dem ich geschützt weinen, mich erinnern, lachen, ihn vermissen kann.»

Erst dadurch wurde mir klar, wie wertvoll solche Zeichen der Anteilnahme sind. Auch wenn da nur steht «ich denk an dich». Denn die Beileidsschreiben – jedes einzelne – haben mir jeweils einen Raum für meine eigene Trauer geschaffen. Als würde mit jedem Brief ein flauschiger Teppich aus Trauerflor ausgerollt, auf dem ich geschützt weinen, mich erinnern, lachen, ihn vermissen kann. Da kam Trost in Worten, da waren Umarmungen zwischen den Zeilen, Anekdoten von früher, Mitgefühl, mal schnörkellos, mal poetisch, mal förmlich, mal sehr persönlich.

Und dann plötzlich dieses Paket, das anders war als alle anderen: adressiert an meine Kinder. «Es tuet mir so leid, dass din wunderbare Grosspapi gstorbe isch. Das han ich dir welle säge und dir öppis chlises schicke», stand auf den beiden Kärtchen für den 5- und die 8-Jährige. Dazu selbst gebackene Kraftguetsli und ein Grosspapi-Teeliechtli für jene Momente, in denen er gerade ganz fest fehlt. Dass die Kinder damit in ihrer ganz persönlichen Trauer wahrgenommen wurden, hat mich sehr berührt.

Die gute Seele, die uns das Paket geschickt hat, weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig das für Kinder sein kann. Ihr Sohn starb im Alter von 10 Jahren an einem Hirntumor. Und zwischen den vielen Trauerkarten an die Eltern oder die ganze Familie lagen damals auch ein paar Couverts einzig und allein für ihre Tochter.

Später schrieb mir die Mutter: «Als ich sah, wie kostbar diese Zeichen waren, war mir klar, dass ich gerade ganz viel gelernt habe. Dass ich genau das auch tun möchte, wenn Kinder in meinem Umfeld jemanden verlieren. Weil ich lernte, dass es nicht dasselbe ist, eine mega liebe Karte an die ganze Familie zu schreiben oder einzelne Karten an sie alle persönlich. Auch, gerade auch, an die Kinder.»

Und so habe auch ich vieles gelernt in den letzten vier Wochen. Nicht nur, was es heisst, jemanden Geliebten zu verlieren, sondern auch, dass ich künftig Trauerkarten schreiben werde. Auch, gerade auch, an die Kinder.

