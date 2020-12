Eine erste Bilanz – Trotz allem hält sich Pfadi in der Spitzengruppe Die Winterthurer werden den ersten Saisonteil wohl in den Top 3 der Handball-NLA abschliessen, was keineswegs selbstverständlich ist. Nicht nur weil die Konkurrenz stärker wurde. Urs Stanger

Einer von Pfadis Höhepunkten des ersten Saisonteils: Adir Cohen wuchtet in der Schlusssekunde einen Freiwurf in St. Otmars Tor. Foto: Deuring Photography

Immerhin haben sie es in der höchsten Schweizer Handballliga halbwegs geschafft, das Programm bis Ende Jahr durchzuziehen. Sechs der zehn Mannschaften gerieten wegen Corona in Quarantäne. Zwei weitere mussten pausieren, weil sie in Kontakt mit positiv getesteten Gegenspielern gekommen waren. Pfadi ist bislang glimpflich davongekommen – abgesehen von der Erkrankung im November von Trainer Adrian Brüngger und dem aktuellen Ausfall von Spielmacher Patrice Bührer, der in Quarantäne musste, ohne selbst positiv getestet worden zu sein.

Nicht alle der verschobenen Spiele wurden schon nachgeholt. Nur der TV Endingen, der Tabellenletzte, hat alle 18 Runden bestritten, die bis Weihnachten angesetzt waren. Entsprechend uneinheitlich sieht die Tabelle aus.