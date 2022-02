Olympia-Snowboarder Nicolas Huber – Trotz Corona-Isolation bleibt er positiv In einem Hotelzimmer in China muss Nicolas Huber ausharren, bis zwei Covid-Tests innert 24 Stunden negativ ausfallen. Der Freestyler bangt um seinen Olympiastart am Sonntag und wird je länger, desto angespannter. Dominic Duss

Daumen hoch im Isolationszimmer: Freestyler Nicolas Huber ist zuversichtlich, dass es ihm noch für den Start an den Olympischen Spielen reicht. Foto: PD/Nicolas Huber

«Momentan bin ich entspannt.» Nicolas Huber ist anzuhören, wie gut es ihm getan hat zu meditieren. «Später mache ich noch Yoga», verrät der Snowboarder. Sein dritter Tag in Isolation neigt sich dem Ende zu. Wieder absolvierte Huber Fitnesseinheiten, hielt sich an seinen strukturierten Trainingsplan. «Ich will bereit sein, wenn ich hier wieder rauskomme», betont der 27-Jährige.