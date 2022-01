Prognose zu den Stadtparlamentswahlen – Trotz Corona-Krise und Klimawandel dürfte die Macht stabil bleiben Die Linken waren gewannen die letzten Wahlen – wohl auch wegen des Termins. Im Stadtparlament veränderte der leichte Linksrutsch jedoch nur wenig. Meinung Gregory von Ballmoos

Wie verändert sich die Zusammensetzung im Winterthurer Stadtparlament? Madeleine Schoder

Vor vier Jahren rückte Winterthur nach links. Der Stadtratssitz der SVP ging an die SP, und im Stadtparlament verloren die Bürgerlichen gleich drei Sitze. Statt ­einer relativ klaren Machtverteilung im Parlament (34 liberal-konservative Sitze zu 26 links-grünen), war es auf einmal ausgeglichen. AL, SP, Grüne und EVP stellten 29 Sitze, fast so viele wie die in Finanzfragen oft einige, liberal-bürgerliche Seite aus SVP, EDU, Pirat, FDP, Mitte und GLP.

Wer gewinnt die Jungen?

Dieser Linksrutsch könnte bei den anstehenden Wahlen wieder korrigiert werden. Zum einen, weil der letzte Wahlsonntag aussergewöhnlich war – er fiel zusammen mit der Abstimmung über die No-Billag-Initiative, ein Anliegen, das vor allem in linken Kreisen stark mobilisierte. Zum anderen, weil die Klimathematik etwas in den Hintergrund gerückt ist, was ebenfalls dem bürgerlichen Lager zugute kommen könnte. Zwar sagten über 60 Prozent der Winterthurerinnen und Winterthurer Ende November Ja zum ehrgeizigeren Klimaziel 2040. Das spricht für einen Wahlerfolg für die Linken und vor allem für die Grünen – wie im nationalen Wahlherbst 2019.