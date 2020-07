Affäre spitzt sich zu – Trotz drohendem Strafverfahren behält Lauber alle Macht Der Bundesanwalt könne sein Amt noch monatelang missbrauchen, warnen Strafrechtsexperten. Doch lässt sich das überhaupt verhindern? Markus Häfliger , Christian Brönnimann

Was auf ihn zukommt, ist noch ungewiss: Noch-Bundesanwalt Michael Lauber vor einem Kunstwerk. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

Die Schlinge um Bundesanwalt Michael Lauber zieht sich fast täglich weiter zu. Am letzten Freitag urteilte das Bundesverwaltungsgericht, dass Lauber seine Amtspflichten verletzt habe. Am Dienstag reichte er darum seine Kündigung ein. Und jetzt will der Sonderstaatsanwalt Stefan Keller gegen den Bundesanwalt ein Strafverfahren eröffnen. Keller beantragt dem Parlament dazu die Aufhebung von Laubers Immunität.