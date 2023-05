Neuer Zürcher Kantonsrat – Trotz harter Kritik: Isabel Garcia übersteht Misstrauensvotum Ein Drittel der 180 Kantonsratsmitglieder wollte die Wahl der Neo-Freisinnigen Isabel Garcia nicht bestätigen. Sie sprachen von einem «Affront» gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Pascal Unternährer Boris Müller (Fotos) UPDATE FOLGT

Isabel Garcia verliess den Ratssaal, weil sie in den Ausstand treten musste. Später kam sie wieder und wurde mit allen anderen 179 Ratsmitgliedern vereidigt. Foto: Boris Müller

Das zweite Traktandum zu Beginn einer Legislatur lautet «Beschluss des Kantonsrats über die Erwahrung der Ergebnisse der Erneuerungswahl (…)». Es ist jeweils eine Pflichtübung. Nicht dieses Jahr. Grund sind nicht die Pannen in mehreren Oberländer Gemeinden und in Niederglatt sowie in Geroldswil im Vorfeld der Wahlen, sondern eine Personalie.