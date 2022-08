Stromtarife 2023 – Trotz Krisen kann Andelfingen den Strompreis halten Weil Andelfingen den Strom schon letztes Jahr bis und mit 2026 einkaufen konnte, bleibt der Preis nächstes Jahr gleich. Doch ab 2027 herrscht Ungewissheit. Markus Brupbacher

Ein Stromzähler: Die Einheit, mit welcher der Stromverbrauch gemessen und verrechnet wird, ist Kilowattstunde (kWh). Symbolfoto: Marc Dahinden

In vielen Gemeinden dürfte der Strom 2023 mehr kosten, wohl auch in Winterthur. Der Stadtrat passt die Tarife noch diesen Monat an – vermutlich nach oben. Anders in Andelfingen, wo die Preise für Elektrizität nächstes Jahr gegenüber 2022 nicht ansteigen. Die Weinländer Gemeinde ist eine der wenigen, die noch ein eigenes Elektrizitätswerk (EW) besitzen. Der Verkauf des EW war 2014 an der Urne mit einer Zweidrittelmehrheit klar gescheitert, bei einer Stimmbeteiligung von hohen 72,5 Prozent. Betrieben wird das Andelfinger Werk durch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ).