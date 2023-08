Musikfestwochen in Winterthur – «Trotz Regen sind wir gut in der Zeit» Der Aufbau für die Musikfestwochen befindet sich in vollem Gang. Dutzende Helferinnen und Helfer beteiligen sich an der Arbeit. Das Festival beginnt nächsten Mittwoch, 9. August. Hannes Boos

1 / 4 Links neben der Kirche befindet sich die «Schlemmerei», rechts von der Kirche ist der Backstagebereich. Foto: Madeleine Schoder

Etwa hundert Helfer beteiligen sich heute Freitag beim Aufbau des Festgeländes. «Zwanzig Zivilschutzleistende helfen gerade mit und dann nochmals ungefähr viermal so viele Freiwillige», sagt David Huber, Kommunikationsverantwortlicher der Musikfestwochen, der sie alle zu zählen versucht hat.

Am Kirchplatz steht die hölzerne «Schlemmerei» weitgehend. In ihr werden sich die Essensstände befinden. Die Arbeiten an der Steinberggasse, wo wie jedes Jahr die Hauptbühne aufgebaut wird, sind noch nicht ganz so weit fortgeschritten. «Trotz Regenwetter sind wir aber gut in der Zeit», sagt Huber.

