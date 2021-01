Premium League – Trotz schwungvollem Start verliert Yellow deutlich Im vierten Spiel des neuen Jahres verloren die Frauen von Yellow Winterthur in der Eulachhalle 17:26 (10:12) gegen die Spono Eagles aus Nottwil.

Drei ihrer vier Tore erzielte Mina Vasic gleich zu Beginn der Partie. Foto: Deuring Photography

Die Gastgeberinnen starteten konzentriert in die Partie. Torhüterin Daniela Müller parierte in den ersten zehn Minuten gleich fünfmal, und Mina Vasic erzielte bis zur 6. Minute drei Tore. Nach neun Minuten sah sich Gäste-Trainer Mirco Stadelmann beim Stand von 3:6 gezwungen, sein erstes Timeout zu nehmen.

Danach war Yellow aber wie verwandelt. Vor allem im Angriff schlichen sich immer mehr Fehler ein, sodass in den folgenden 20 Minuten nur noch zwei Treffer gelangen. So lagen die Gäste zur Pause 12:10 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel leistete sich Yellow weiterhin technische Fehler, Fehlwürfe und Zeitstrafen, während die Nottwilerinnen fünf Treffer in Folge erzielten. Zu allem Übel wurde Yellow-Torhüterin Daniela Müller in der 37. Minute zum zweiten Mal im Gesicht getroffen und konnte nicht mehr weiterspielen. Silja Mützenberg vertrat sie dauraufhin im Tor und parierte von 19 Würfen deren zehn.