Folgen der Energiepreisentwicklung – Trotz tieferer Inflation könnten Zinsen steigen

Die Inflation in der Schweiz geht zurück. Im Juni sank die Jahresteuerung von 2,2 auf 1,7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik heute mitteilte.

Für die sinkende Teuerung sind vor allem die Energiepreise verantwortlich. Heizöl, Benzin und Diesel waren vor einem Jahr auf Höchststände geklettert, sind aber seit letztem Herbst deutlich gesunken, sie liegen wieder auf dem Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Teurer als vor einem Jahr sind vor allem Nahrungsmittel und inländische Güter, während importierte Produkte wegen des starken Frankens billiger wurden.

Auch in der Eurozone ist die Inflation auf dem Rückzug, im Juni wurden noch 5,5 Prozent gemessen, seit Oktober hat sie sich damit praktisch halbiert.

Die sinkende Teuerung befeuert die Debatte um die Zinserhöhungen der Notenbanken. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins Mitte Juni zum siebten Mal in Folge angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt.

Treiben die Notenbanken die Wirtschaft in die Rezession?

Inzwischen würden sich jedoch die Indizien mehren, «dass sie damit über das Ziel hinausschiessen wird», warnt der Zürcher Vermögensverwalter Bantleon in einer Analyse. Mit dem geplanten Kurs würde die EZB «die Wirtschaft der Währungsunion immer tiefer in die Rezession treiben».

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins ebenfalls in rascher Folge erhöht, zuletzt am 22. Juni auf 1,75 Prozent. Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums, signalisierte, dass es im September so weitergehen könnte: «Höchstwahrscheinlich ist eine straffere Geldpolitik notwendig, um die Inflation zu senken.»

Die Nationalbank verfolgt das Ziel der Preisstabilität. Sie versteht darunter einen jährlichen Anstieg der Konsumentenpreise zwischen 0 und 2 Prozent. Mit 1,7 Prozent liegt die Inflation nun bereits im Juni im Zielbereich.

Nach Lehrbuch wirken Zinserhöhungen mit einer Verzögerung von 9 bis 24 Monaten auf das Preisniveau, indem sie über höhere Kreditkosten die Investitionen der Unternehmen und die Nachfrage der Haushalte bremsen. Die Notenbanken starteten ihre Leitzinserhöhungen Mitte 2022, ihre Wirkung ist also noch gar nicht vollständig in der Wirtschaft angekommen.

«Wir gehen davon aus, dass höhere Mieten 2024 für mehr als die Hälfte der von uns erwarteten Inflation in Höhe von 1,8 Prozent verantwortlich sein werden.» Jörg Angelé, Ökonom beim Zürcher Vermögensverwalter Bantleon

«Man könnte in Sachen Inflation Entwarnung geben, aber paradoxerweise ist es ausgerechnet die SNB, die mit ihren Zinsanhebungen der vergangenen Quartale erheblich dazu beiträgt, dass die Inflation ab Oktober neuen Schub bekommt», sagt der Bantleon-Ökonom Jörg Angelé.

Das liegt an der Wirkung der Zinserhöhungen auf den Referenzzinssatz, der gemäss Gesetz Mietpreiserhöhungen möglich macht. Weil die Mieten im Warenkorb für die Berechnung des Konsumentenpreisindexes mit etwa 19 Prozent sehr viel Gewicht haben, wird die Inflation ab Oktober merklich anziehen.

«Wir gehen davon aus, dass höhere Mieten 2024 für mehr als die Hälfte der von uns erwarteten Inflation in Höhe von 1,8 Prozent verantwortlich sein werden», sagt Angelé. «Die Konjunktur wird durch die Zinspolitik mithin doppelt belastet: Die höheren Zinsen bremsen die Investitionen, die höhere Inflation entzieht den Konsumenten Kaufkraft.»

Dies dürfe kein Grund sein, auf notwendige Zinsanhebungen zu verzichten, verteidigte Nationalbankpräsident Thomas Jordan den Zinsentscheid, «denn ohne restriktivere Geldpolitik bestünde die Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt und sehr viel stärkere Zinserhöhungen in der Zukunft erforderlich würden».

Strompreise werden weiter steigen

Die tiefere Juni-Inflation ist für Alexander Rathke, Ökonom der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), kein Indiz dafür, dass die Nationalbank mit den Leitzinserhöhungen zu weit gegangen ist.

Es gelte, noch andere Effekte als die Mieten zu berücksichtigen. So dürften etwa die Stromtarife nochmals steigen. Nachdem sie auf Anfang 2023 im Durchschnitt um 27 Prozent oder 6 Rappen pro Kilowattstunde erhöht wurden, kommt auf Anfang 2024 ein weiterer Schub: Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen geht gemäss einer Umfrage bei seinen Mitgliedern davon aus, dass die Stromtarife 2024 um gut 12 Prozent erhöht werden, also nochmals um etwa 3 Rappen pro Kilowattstunde.

Dass noch Inflationsdruck vorhanden ist, deutet auch der heute veröffentlichte Einkaufsmanagerindex an, den die Credit Suisse zusammen mit dem Branchenverband Procure herausgibt.

Wenn die Menschen erwarten, dass die Inflation weiter steigt, ändern sie ihr Verhalten.

Während in der Industrie im Juni neun von zehn Unternehmen gleichbleibende oder tiefere Preise meldeten, bleibt der Inflationsdruck im Dienstleistungssektor hoch: Es melden mehr Unternehmen Preiserhöhungen als Preissenkungen. «Dieser Teil der Inflation entpuppt sich als persistent», so der CS-Ökonom Claude Hauser.

Die Nationalbank müsse zudem auf die Inflationserwartungen achten, sagt Alexander Rathke. Denn wenn die Menschen erwarten, dass die Inflation weiter steigt, ändern sie ihr Verhalten. Sie fordern höhere Löhne, welche sich dann wieder in höheren Preisen niederschlagen. Das erschwert der Zentralbank, Preisstabilität wiederherzustellen.

Von einer solchen Lohn-Preis-Spirale ist in der Schweiz aber derzeit nichts zu sehen. Die Löhne steigen im laufenden Jahr um durchschnittlich 2 bis 2,5 Prozent, also weniger als die Teuerung im Vorjahr.

