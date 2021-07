Droht eine Stechmückenplage? – Trotz Überflutung sieht Kanton keine Mückenplage im Anmarsch Land unter in den Thurauen und im Ellikerfeld wegen des vielen Regens. Doch die Larvendichte der Überschwemmungsmücken im Wasser sei sehr tief. Markus Brupbacher

Aufnahme vom vorletzten Sonntagnachmittag: Im Ellikerfeld am Rhein südwestlich von Marthalen liegt viel Wasser in den zahlreichen Mulden. Foto: Markus Brupbacher

In den Thurauen und im daran angrenzenden Ellikerfeld am Rhein liegt zurzeit viel Wasser. Der Grund für die gefüllten Vertiefungen und alten Flussarme sind die vielen Regenfälle der vergangenen Wochen. An manchen Stellen ist trockenen Fusses momentan kein Durchkommen mehr.

Solche Hinweisschilder gibt es momentan einige in den Thurauen … Foto: Markus Brupbacher … weil man an solchen Stellen nicht mehr trockenen Fusses durchkommt. Foto: Markus Brupbacher 1 / 2

Dass es zu vorübergehenden Überschwemmungen kommt, ist in dem nationalen Auengebiet gewollt. Denn so entstehen abwechslungsreiche Lebensräume für selten gewordene Tiere und Pflanzen.

Doch solche Überflutungen können eine im Boden schlummernde Plage zum Leben erwecken – Stechmücken. Die Larven der sogenannten Überschwemmungsmücken schlüpfen aus Eiern im Erdreich, sobald es mit Wasser überflutet wird. Gibt es massenhaft Stechmückenlarven im Wasser, kann sich daraus eine Mückenplage entwickeln.