Chorkonzert im Opernhaus Infos einblenden

Weil beim Singen besonders viele Tröpfchen ausgestossen würden, verbieten die Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) den Laien das gemeinsame Singen. Für professionelle Chöre gilt das Verbot nicht: Sie dürfen weiterhin proben, Berufssängerinnen und -sänger dürfen sogar weiter auftreten. Eine Begründung für diese ungleiche Behandlung nennt das BAG nicht.

Das Verbot trifft Laien umfassend und gilt sowohl für drinnen wie für draussen: Auch in Gottesdiensten, unter Freunden oder in Bands und sogar in Kitas darf nicht mehr gemeinsam gesungen werden.

Die Massnahmen erlauben hingegen den professionellen Chören das Proben. Am Sonntag spielen und singen nun Orchester und Chor der Zürcher Oper im Opernhaus «Ein deutsches Requiem» von Johannes Brahms, ohne Publikum, aber mit Live-Übertragung auf dem TV-Sender Arte (17.30 Uhr). Der Chor wird dazu auf der Bühne, im Orchestergraben und im Zuschauerraum verteilt, damit der Abstand eingehalten werden kann.