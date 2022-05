Tourismusprojekt im Tösstal – Trotz Vorbehalt: Zweimal Ja zum Erlebnisraum Die Gemeinden Fischenthal und Turbenthal treten dem Trägerverein bei. Bedenken haben sie hinsichtlich der Kosten. Rafael Rohner

Der Industriekanal in Turbenthal könnte zu einer Attraktion im «Erlebnisraum Tösstal» werden. Foto: Madeleine Schoder

Eine Projektgruppe plant unter dem Titel «Erlebnisraum Tösstal» neue Attraktionen. Ein einheitliches Leitsystem soll Themenwege oder andere Ausflugsziele miteinander verbinden. Für weitere Planungsschritte braucht es nun die Zustimmung und Geldmittel der betroffenen Gemeinden. Ja gesagt haben bereits Bauma und Wila. Nun stimmen auch Turbenthal und Fischenthal dem Projekt zu. Beide Gemeinden wollen dem Trägerverein beitreten und sprechen einen Sockelbeitrag von 25’000 Franken.

Trotz Vorbehalten. Denn der Gemeinderat in Turbenthal sieht bei der Finanzierung und beim späteren Unterhalt «grosse Herausforderungen», wie er in einer Mitteilung schreibt. In der Gemeinde sind neue Angebote zum Kanalsystem, Burgruinen und ein Wasserspielplatz vorgesehen.

Auch der Gemeinderat Fischenthal sieht die Finanzierung kritisch. Er erwartet gemäss Mitteilung vorgängig eine Klärung betreffend Kostenübernahme für Aufräumarbeiten und Lenkung der Touristenströme – «insbesondere im Zusammenhang mit dem Schutz von Wild- und Pflanzenschongebieten». Dasselbe erwartet das Gremium bezüglich der jährlich wiederkehrenden Kosten für den Unterhalt der Anlagen.

Als einzige Gemeinde hat bisher Zell dem Vorhaben eine Absage erteilt. Das Projekt sei überdimensioniert und zu teuer, hiess es dort.

