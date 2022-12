EHCW verliert in Olten 2:5 – Trotz Widerstand ist das Dutzend voll Beim souveränen Leader Olten zeigt der EHC Winterthur eine gute Leistung. Trotzdem resultiert gegen den souveränen Leader der Swiss League mit 2:5 die zwölfte Niederlage hintereinander. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Niels Riesen hatte beim 0:2 Pech, machte aber einen guten Match. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Donnerstag beendete der HC Ajoie in der National League eine Serie von 14 Niederlagen mit einem 5:3-Erfolg gegen Ambri-Piotta. Und das unter den Augen von Elisabeth Baume-Schneider, der neuen Bundesrätin aus dem Jura. Bei 14 Niederlagen in Folge steht der EHCW noch nicht, aber mit dem 2:5 in Olten machte er das Dutzend voll. Das ist noch kein Winterthurer Negativrekord, aber in der letzten Saison dauerte die längste Zeit ohne Sieg nur elf Spiele.