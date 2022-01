Kurioser Evergreen in der Stadt – Trotz Winter lässt ein Baum in Winterthur seine Blätter nicht fallen Ein Amberbaum an der Tössfeldstrasse hat trotz eisiger Temperaturen seine Blätter noch immer nicht abgeworfen. Selbst Fachleute rätseln. Eine mögliche Erklärung gibt es. Markus Brupbacher

Die Blätter dieses Amberbaums an der Kreuzung Tössfeldstrasse/ Untere Briggerstrasse sind noch immer praktisch grün. Eigentlich sollte der Baum jetzt im Winter kahl sein – wie die Bäume im Hintergrund. Foto: Marc Dahinden

In Winterthur steht ein eigenartiger Baum. Er erinnert an eine Person, die selbst bei eisigen Temperaturen noch immer kurze Hosen und T-Shirt trägt – als wollte sie den Winter nicht akzeptieren. Der Amberbaum an der Kreuzung Tössfeldstrasse / Untere Briggerstrasse hat seine Blätter noch immer nicht fallen gelassen. Bei der Baumart handelt es sich wohlgemerkt nicht um eine immergrüne Pflanze. Das heisst, dass sich die Blätter des Amberbaums im Herbst eigentlich verfärben und dann abfallen sollten. Die schöne Herbstfärbung ist der Hauptgrund, weshalb der aus Amerika stammende Baum auch bei uns gerne gepflanzt wird.