Dorfplatz wird nicht saniert – Trüllikon will seinen Kiesboden nicht hergeben 230’000 Franken wollte der Gemeinderat investieren, um auf dem Dorfplatz einen neuen Boden zu verlegen. Die Gemeindeversammlung schickte das Geschäft bachab. Eva Wanner

Der Gemeinderat wollte auf dem Platz sogenannte Längsrasenfugensteine verlegen. Visualisierung: PD

Als der Dorfplatz vor acht Jahren neu gestaltet worden sei, habe der Gemeinderat aus Kostengründen bewusst auf Kies gesetzt. Nun habe die Fläche, die auch ein Parkplatz ist, aber Mängel. Steine würden auf die Strasse geschwemmt, es habe Löcher auf dem Platz, und die Entwässerung funktioniere nicht. Das führte die Behörde am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung vor 50 Stimmberechtigten aus und auch, wie sie den Platz sanieren will. Nach kurzer Diskussion schickten die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen das Projekt mit 17 zu 27 Stimmen bachab.