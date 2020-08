Podcast «USA: Entscheidung 2020» – Trump bleibt, egal, ob er gewinnt oder nicht Der US-Präsident hat die einst stolze Republikanische Partei in sein Familienunternehmen integriert. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zu den US-Wahlen. Christof Münger und Martin Kilian

Mit der Airforce One auf Wahlkampf: US-Präsident Donald Trump fliegt ab, um in Pennsylvania eine Rede zu halten. Foto: Tom Brenner (Reuters)

In Amerika läuft derzeit die grosse Donald-Trump-Show. Nach dem Parteitag der Demokraten und der offiziellen Kür von Joe Biden zum Kandidaten sind nun die Republikaner an der Reihe.

Die Republikaner? Heute hat die 1854 gegründete Partei nicht mehr viel gemeinsam mit ihrer traditions- und auch erfolgreichen Vergangenheit. Früher standen die Republikaner, die sich auch Grand Old Party (GOP) nennen, für Budgetkonservatismus, den Kampf gegen zu viel Staat und Bürokratie sowie eine von Prinzipien geleitete Aussenpolitik. Das waren die Zeiten von Dwight D. Eisenhower und Ronald Reagan bis hin zu den Bushs, Senior und Junior.

Die Parteielite klatscht und reiht sich ein

Heute geht es hingegen nur noch um Donald Trump, seine Reputation und seine Wiederwahl. Sehr erfolgreich bewirtschaftet er Ressentiments gegen Minderheiten, die Medien und seine Kritiker. Verschwörungstheorien liegen ihm näher als wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die republikanische Parteielite klatscht mit und reiht sich hinter Trump ein. Denn sonst riskiert sie, aus Amt und Würden gefegt zu werden – die Republikanische Partei ist heute die Trump-Partei.