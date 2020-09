Biden reist nach Kenosha – Trump droht Demonstranten mit hartem Durchgreifen Donald Trump präsentiert sich vor der Wahl am 3. November als Präsident für Recht und Ordnung. Gegen Aufrührer bei Protesten will er mit Stärke vorgehen.

US-Präsident Donald Trump hat Aufrührern bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt mit einem harten Durchgreifen gedroht. «Diese Menschen kennen nur eine Sache, und das ist Stärke», sagte Trump am Mittwoch bei einem Auftritt in Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges. «Und wir haben Stärke.» Trump fügte hinzu: «Amerikanische Krieger haben Faschismus und Unterdrückung in Übersee nicht besiegt, nur um zuzusehen, wie unsere Freiheiten hier zu Hause von gewalttätigen Mobs mit Füssen getreten werden.»

Trump sagte weiter: «Um aller Amerikaner willen müssen wir die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten und den amerikanischen Traum für jedes Kind in unserem Land verteidigen.» Der Republikaner präsentiert sich vor der Wahl am 3. November als Präsident für Recht und Ordnung. Seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wirft er vor, an der Seite linker Unruhestifter zu stehen, ohne dafür Belege vorzubringen.

Auch Biden reist nach Kenosha

Biden will am Donnerstag nach Kenosha fahren – zwei Tage nach Trump. Er wolle einen positiven Einfluss haben, sagte Biden. Der demokratische Präsidentschaftskandidat hat sich zudem für Anklagen in zwei Fällen von Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner ausgesprochen, die das Land in Aufruhr versetzt haben.

Es geht um die Schüsse eines Polizisten in den Rücken von Jacob Blake in der Stadt Kenosha und den Fall von Breonna Taylor, die bei sich zuhause bei einem Polizeieinsatz getötet wurde. «Ich denke, sie sollten mindestens angeklagt werden», sagte Biden über die Polizisten als Antwort auf eine entsprechende Frage am Mittwoch. Die Verfahren sollten ihren Weg durch das Justizsystem nehmen, betonte er zugleich. Es war das erste Mal seit Monaten, dass Biden sich Fragen von Journalisten stellte.

