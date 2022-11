US-Präsidentschaftswahlen 2024 – Wer wird künftig der starke Mann der Republikaner? Donald Trump will offenbar heute seine Präsidentschaftsbewerbung für 2024 bekanntgeben. Das dürfte die Machtkämpfe bei den Republikanern weiter verschärfen. Peter Burghardt aus Washington

Sucht das Rampenlicht und stösst auf Widerstand: Der 2020 nicht wiedergewählte US-Präsident Donald Trump begrüsst Gäste im Mar-a-Lago. Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Am Dienstagabend soll es so weit sein. Trump Time, Prime Time. 21 Uhr Ortszeit, in seinem Club Mar-a-Lago, diesem blassrosafarbenen Palast am South Ocean Boulevard von Palm Beach, Florida. Am vergangenen Dienstagabend hatte Donald Trump dort zunehmend mies gelaunt erlebt, wie es bei den Zwischenwahlen in die für ihn falsche Richtung ging. Nun will er zwischen Atlantik und Lagune ein «very big announcement» machen, wie er kürzlich verkündete. Die sehr grosse Ankündigung kann nur davon handeln, dass er 2024 wieder US-Präsident werden will.