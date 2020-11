Schulstandorte im Flaachtal – «Trump», «Salamitaktik», «verfälscht»: Der Ton wird schärfer Wenige Tage vor der Gemeindeversammlung wird der Umgangston zwischen den Gegnern der Schulschliessungen und der Schulpflege rauer. Doch es geht auch um viel. Markus Brupbacher

Die Anlage der Primarschule in Dorf: Geht es nach der Schulpflege Flaachtal, soll dieser Schulstandort geschlossen werden. Foto: Madeleine Schoder

Die Schulpflege Flaachtal will drei der fünf Schulhäuser im Tal schliessen und die restlichen zwei Standorte in Buch am Irchel und Flaach ausbauen. Die Interessengemeinschaft (IG) «Lass die Schulen im Dorf» kritisiert die geplanten Schliessungen massiv. Doch auch die Kritiker müssen Kritik einstecken: Sowohl der IG-Alternativvorschlag zu den Schulschliessungen als auch die IG-Kostenschätzungen zum Ausbau der zwei Standorte provozieren Widerspruch.

Der Vorschlag der IG besteht darin, die Klassen künftig anders zu bilden. Damit sollen die vom kantonalen Volksschulamt geforderten Einsparungen bei den Stellenprozenten für Lehrpersonen erzielt werden – ohne ein einziges Schulhaus schliessen zu müssen. Schulpflege und Schulleiterin bezeichnen den Vorschlag aber als unrealistisch, als in der Wirklichkeit nicht praktikabel. Und bei den geschätzten Kosten für die Ausbauten in Buch und Flaach von 6 bis 8 Millionen Franken behauptet die IG, dass diese bis zu doppelt so hoch ausfallen könnten.