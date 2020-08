Twitter-Gewitter gegen Bidens Parteitag – Trump tippt Tiraden in sein Telefon In den US-Medien gehört die Aufmerksamkeit diese Woche den Demokraten und ihrer Fundamentalkritik am amerikanischen Präsidenten. Dieser reagiert geradezu verzweifelt. Christian Zaschke aus New York

Eine kleine Provokation hier, ein leiser Vorwurf da: Donald Trump reagiert umgehend auf Twitter, wenn er kritisiert wird. Foto: Samuel Corum (Getty Images)

US-Präsident Donald Trump kann es bekanntlich nicht leiden, wenn andere im Rampenlicht stehen. Der Parteitag der Demokraten in dieser Woche bedeutete aber, dass täglich zur besten Sendezeit nicht er über die Fernsehbildschirme flimmerte, sondern Rednerinnen und Redner, die in erste Linie davon kündeten, dass sie ihn aus dem Weissen Haus wählen wollen. Für einen Mann, dem das Fernsehen das wichtigste Medium ist und der täglich Stunden vor den Bildschirmen verbringt, muss das schmerzhaft gewesen sein.

Trumps Team hatte daher ein aufwendiges Gegenprogramm ausgetüftelt. Unter anderem trat er in Arizona, in Wisconsin und in Minnesota auf. Zudem war er, wenn man so will, ein ebenso erwünschter wie ungebetener Dauergast auf dem demokratischen Parteitag. Erwünscht in dem Sinne, dass es eine wohlüberlegte Strategie war, dass sich so viele Reden darauf konzentrierten, den Präsidenten als inkompetenten Spalter, als selbstverliebten Lügner darzustellen. Ein ungebetener Gast insofern, als er sich fortwährend einmischte, die Reden teils live auf Twitter kommentierte und unentwegt moserte, motzte und schimpfte.

Wobei: Vielleicht war auch das von den demokratischen Strategen so gewollt. Es braucht nicht viel, bis der Präsident zum Telefon greift und twittert. Eine kleine Provokation hier, ein leiser Vorwurf da, schon tippt Trump Tiraden in sein Telefon, in denen er in mindestens doppelter Lautstärke zurückwettert. Manchmal wirkte es tatsächlich fast, als spielten die Demokraten ein Spielchen mit ihm. Trump ist ja in vielerlei Hinsicht beides: unberechenbar und extrem leicht auszurechnen.

Michelle Obamas scharfe Attacke

Als Michelle Obama den ersten Abend des Parteitags mit einer scharfen Attacke auf Trump beschloss, dauerte es nicht lange, bis dieser antwortete. Die Rede war ungewöhnlich gewesen: Nie hatte eine frühere First Lady so offen die Kompetenz eines Präsidenten infrage gestellt. Man solle gegen ihn stimmen, als hinge das eigene Leben davon ab, hatte sie gesagt. Trump antwortete, er sitze nur deshalb im «wunderschönen Weissen Haus», weil ihr Mann so ein schlechter Politiker gewesen sei.

Wenig zuvor hatte ihn der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo kritisiert. Vermutlich begann Trump noch während dessen Rede zu tippen. Cuomo sei ein «schrecklicher Gouverneur». Als der frühere republikanische Gouverneur John Kasich dazu aufrief, nicht für seinen früheren Parteifreund zu stimmen, sondern für den demokratischen Kandidaten Joe Biden, schrieb Trump, Kasich habe die Seiten gewechselt, weil er verzweifelt nach Aufmerksamkeit suche. Im Übrigen sei es ihm ein Leichtes gewesen, Kasich zu besiegen, als dieser sich darum bewarb, republikanischer Präsidentschaftskandidat zu werden. So ging es Tag für Tag, Rede für Rede. Trumps Twitter-Konto lief regelrecht heiss, da er, wenn er nicht gerade selber tippte, unentwegt Botschaften seiner Unterstützer verbreitete.

Zum Boykott von Goodyear-Reifen aufgerufen

Zwischendurch gelang es ihm noch, Laura Looner zu loben, die in einem Wahlkreis in Florida als republikanische Kandidatin für das Repräsentantenhaus antreten wird – Looner ist eine hart rechte Verschwörungstheoretikerin, die sagt, sie sei stolz auf ihre Islamophobie. Und er rief zum Boykott von Goodyear-Reifen auf, weil die Firma es verboten hat, dass ihre Mitarbeiter bei der Arbeit Mützen mit der Aufschrift «Make America Great Again» tragen – das ist einer von Trumps Slogans.

Den Höhepunkt des Twitter-Gewitters hatte sich Trump erwartungsgemäss für die Rede seines Erzfeindes Barack Obama aufgehoben. Obama hat Trump am Mittwoch in einer bemerkenswerten Rede zerlegt. Erstmals seit 2016 hat er jede Zurückhaltung abgelegt. Unter anderem sagte er: «Ich hatte gehofft, dass Donald Trump unserem Land zuliebe ein wenig Interesse daran zeigt, den Job ernst zu nehmen. Dass er irgendwann das Gewicht des Amtes spürt und ein wenig Demut für die Demokratie entwickelt, die er in seiner Obhut hat. Aber das ist nie geschehen. Seit vier Jahren hat er kein Interesse daran gezeigt, tatsächlich zu arbeiten. Donald Trump ist nicht in das Amt hineingewachsen, weil er es nicht kann.»

«Willkommen, Obama und betrügerische Hillary. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.» Donald Trump, US-Präsident

Man kann nur ahnen, wie diese Worte im Weissen Haus eingeschlagen haben. Trump jedenfalls drückte umgehend die Feststelltaste auf seinem Telefon und schrieb durchweg in Grossbuchstaben: «Er hat meine Kampagne ausspioniert und ist erwischt worden.»

Das ist eine seiner üblichen Lügen. Zudem fragte er, ebenfalls komplett in Grossbuchstaben, warum Obama sich nicht früher für Biden ausgesprochen habe. Ein bisschen verzweifelt wirkte das dann doch. Schliesslich heftete er oben in seiner Timeline einen Tweet an, in dem es heisst: «Willkommen, Obama und betrügerische Hillary. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.»

Zumindest seine Berater wissen, dass er im Wahlkampf nicht gegen Obama oder Hillary Clinton antritt. Für den späteren Donnerstag hatten sie Trump einen Auftritt bei Scranton, Pennsylvania, organisiert – dem Geburtsort von Joe Biden.