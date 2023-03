US-Republikaner – Trump und DeSantis liefern sich Fernduell Der Ex-Präsident und sein republikanischer Herausforderer treten an zwei konkurrierenden Veranstaltungen auf. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Partei in Lager gespalten hat. Peter Burghardt aus Washington

Vom Protegé zum Rivalen: Der 44-jährige Ron DeSantis bringt sich in Position gegen Donald Trump. Fotos: AFP/Keystone

Donald Trump hätte es nicht weit gehabt zum Jahrestreffen des sogenannten Club for Growth, mit dem Auto sind es von seinem Palast Mar-a-Lago in Palm Beach nur zehn Minuten über den South Ocean Boulevard zum Versammlungshotel am Strand. Allerdings ist Trump dem Vernehmen nach gar nicht eingeladen, er spricht stattdessen am Sonntag bei CPAC, der Conservative Political Action Conference in Washington, D.C. Den Wachstumsclub ernannte Trump zum «Club for NO Growth», dies sei «eine unbedeutende Gruppe von Globalisten» mit «Anti-America-First-Ansichten». Das Problem ausser seiner Nichteinladung: Sprechen wird dort unter anderem Ron DeSantis.