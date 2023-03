Republikanisches Präsidentschaftsrennen – Trump verkauft Visionen aus dem Wilden Westen Donald Trump nutzt ein Fernduell mit Ron DeSantis für eine Machtdemonstration. Vorerst gelingt es ihm, sich erneut als Kämpfer gegen alle anderen zu positionieren. Fabian Fellmann aus Washington

Donald Trump bei seiner Rede an der CPAC-Tagung der Konservativen: Während sich seine Konkurrenten als Verfechter des gesunden Menschenverstands präsentieren, verspricht er das Blaue vom Himmel. Foto: Anna Moneymaker (Getty Images / AFP)

«Schlangenölverkäufer» ist ein wohlfeiles Schimpfwort im US-Politikschauspiel. Die Bezeichnung für Verkäufer wirkungsloser Wundermittel stammt aus den Zeiten, in denen unbeugsame Siedler die Grenzen der Zivilisation bis zum Pazifik schoben.

Die damalige «Frontier-Mentalität» vermisst Donald Trump in den heutigen USA. Er weiss aber, wie die «grossen Träume» und «gewagten Projekte» wiederzubeleben wären: In seinem jüngsten Kampagnenvideo breitet er einen Plan aus für einen «Quantensprung in Lebensqualität». Herzstück ist der Bau neuer Städte auf öffentlichem Land mitten in der Wildnis.

In Trumps «Freedom Cities» sollen fliegende Autos verkehren. Doch sind sie nicht etwa als Luxus-Exklaven für vermögende New Yorker Immobilienhändler angelegt, sondern vielmehr als Chance für hart arbeitende Familien, sich endlich den Wunsch eines Eigenheims zu erfüllen und den amerikanischen Traum zu leben.

Fliegende Autos in Freiheitsstädten: Donald Trumps jüngstes Wahlkampfvideo. Video: Rumble

Die mehr als nur leicht skurrile Vision Trumps hat einen ernsthaften Hintergrund. Trump möchte damit sein Image als Vorkämpfer für einfache Amerikaner festigen, während sich seine Gegenspieler in der Republikanischen Partei in diesen Tagen als die Stimmen des gesunden Menschenverstands zu positionieren versuchen. Seinen Staat Florida proklamierte Gouverneur Ron DeSantis als «Zufluchtsort der Vernunft» vor linkem, «wokem» Gesinnungsterror. Das tut DeSantis zwar mit durchaus martialischem Vokabular, am Wochenende etwa bei einem Auftritt in Texas. «Der Staat Florida – und der Staat Texas – ist der Ort, an dem sich «woke» zum Sterben hinlegt», sagte er dort.

Hochfliegende Visionen gegen konservativen Schuldenabbau

Dennoch erscheint Harvard-Absolvent DeSantis im Vergleich mit seinem polternden Ziehvater stets weniger verrückt und weniger hemdsärmelig, konventioneller eben. So präsentierte sich DeSantis am Wochenende auch vor dem Club for Growth in einem Luxusresort in Florida. An dem Stelldichein des einflussreichen republikanischen Spenderzirkels nahmen weitere prominente Vertreter der Partei teil, denen Ambitionen auf die US-Präsidentschaft nachgesagt werden. DeSantis hat sein Ziel noch immer nicht laut ausgesprochen, obwohl gerade nach diesem Wochenende kaum noch jemand bezweifelt, dass er im Frühsommer loslegen wird.

Als Stimme der Vernunft positionierte sich dort etwa Nikki Haley, Trumps erste offizielle Konkurrentin, die als UNO-Botschafterin Teil von dessen Kabinett war. Sie erhob die steigende Staatsverschuldung der USA zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfs. Der Schuldenberg sei jüngst von 13 auf 31 Billionen Dollar explodiert, sagte Haley. Sie nannte die Präsidenten Donald Trump und George W. Bush nicht beim Namen, kritisierte sie jedoch hart: «Ein Drittel unserer Verschuldung geschah unter zwei Republikanern.»

Beim reichen Club for Growth kam Haley mit ihrem Versprechen einer strengen Ausgabendisziplin gut an. Kein Gehör fand sie damit aber bei einer zweiten Rede an einer Tagung der Konservativen in der Nähe der Hauptstadt Washington, der Conservative Political Action Conference, kurz CPAC. Dort wurde Haleys Rede von «Trump, Trump»-Rufen unterbrochen.

Trump bricht mit der Parteiorthodoxie

Die CPAC galt bisher als Treffpunkt für die ganze Republikanische Partei, an der Vertreter aller Strömungen zusammenkommen. An der zweimal jährlich stattfindenden Konferenz hat sich zu präsentieren, wer eine Chance auf die Nomination für die nächsten Präsidentschaftswahlen haben will, eine Publikumsabstimmung über die beliebtesten Anwärterinnen und Anwärter ist fester Bestandteil.

Diesmal aber geriet die CPAC zu einem Fernduell zwischen DeSantis und Trump, das Letzterer als Machtdemonstration zu nutzen vermochte. Er gewann die Umfrage mit 62 Prozent der Stimmen, deutlich mehr als die 20 Prozent für DeSantis, der der Konferenz ferngeblieben war. Diese Werte sind mit Vorsicht zu geniessen.

Doch Trump gelang es, zu belegen, dass er einen eindrücklichen Teil der Parteibasis hinter sich zu scharen vermag. Diese versucht er bei Laune zu halten, indem er sich als einzigen wahren Vertreter des Fussvolkes darstellt, der sich gegen das Parteiestablishment zu wehren wagt. Dafür bricht er wie schon 2016 mit republikanischer Orthodoxie. Die Parteiführung hat einen Streit mit Präsident Joe Biden um das Budget vom Zaun gebrochen, in dem es vordergründig um eine ausgeglichene Staatsrechnung geht. Als Folge davon ist ein Konflikt ausgebrochen darüber, wie viel der Sozialstaat kosten darf, jahrzehntelang ein Lieblingsthema der Republikaner.

Trump, der selbst ernannte Kämpfer für die Entrechteten

Trump aber hat erkannt, dass Kürzungen der Sozialhilfe und der Rentner-Krankenversicherung bei seinen Anhängern sehr unbeliebt sind. In seiner Rede an der CPAC erwähnte Trump den Konkurrenten DeSantis nicht mit Namen, aber er sagte: «Wir werden keine Leute unterstützen, die unser grossartiges System der Sozialversicherungen zerstören wollen. Sogar einige in unserer Partei.» Bei früheren Gelegenheiten hatte Trump geätzt, DeSantis sei einer, der «Rollstühle über Klippen werfen lässt», weil dieser im Kongress einst für Leistungseinschränkungen gestimmt hatte.

«Ich bin euer Krieger, eure Gerechtigkeit. Und für alle, die getäuscht und betrogen wurden: Ich bin eure Vergeltung.» Donald Trump, ehemaliger US-Präsident und Präsidentschaftskandidat

«2016 sagte ich, ich bin eure Stimme», sagte Trump. «Heute füge ich hinzu: Ich bin euer Krieger, eure Gerechtigkeit. Und für alle, die getäuscht und betrogen wurden: Ich bin eure Vergeltung.» Trump ist gemäss eigener Darstellung auch der Einzige, der das Land vor dem fortschreitenden Kommunismus retten kann, vor dem dritten Weltkrieg, ja vor dem Untergang.

Mit solcher Rhetorik gelang es Trump, die aktuelle CPAC-Tagung zu kapern und zu einem Anlass seiner Maga-Bewegung zu machen. Er vereint die Unzufriedenen im Land, um mit ihrer Hilfe die Vertreter des gesunden Menschenverstands an die Wand zu spielen, wie ihm das 2016 schon gelang. Vor diesem Hintergrund sind seine wilden Versprechungen von Freiheitsstädten in den Wüsten des Wilden Westens zu verstehen. Ob die Schlangenölverkäufermethode erneut funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

Alles klar, Amerika? – Der USA-Podcast von Tamedia Den Podcast können Sie auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Alles klar, Amerika?».

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.