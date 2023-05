Zivilprozess gegen Ex-US-Präsidenten – Trump wegen sexuellen Missbrauchs zu fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld verurteilt Der ehemalige US-Präsident muss wegen eines Übergriffs gegen die Autorin E. Jean Carroll eine hohe Entschädigung zahlen. Trump spricht von einer «Schande», er kenne die Frau gar nicht.

Schuldig gesprochen: Donald Trump. (Archivbild) Foto: Evan Vucci (Keystone)

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist wegen eines sexuellen Angriffs gegen die Journalistin E. Jean Carroll und wegen Verleumdung zu fünf Millionen Dollar (rund 4,45 Millionen Franken) Schmerzensgeld verurteilt worden. Die neun Geschworenen eines Bundesgerichts in New York urteilten laut US-Medien am Dienstag, dass Trump Carroll Mitte der 1990er Jahre sexuell missbraucht habe. Sie kamen in dem Zivilprozess aber zu dem Schluss, dass Trump Carroll nicht vergewaltigt habe.

Die heute 79-jährige Carroll wirft Trump vor, sie im Frühjahr 1996 in der Umkleidekabine eines New Yorker Luxus-Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Öffentlich machte die langjährige Kolumnistin des Magazins «Elle» ihren Vorwurf erst 2019, als Trump Präsident war. Trump bezichtigte Carroll der Lüge und erklärte, sie sei nicht sein «Typ».

Carroll verklagte den Präsidenten daraufhin wegen Verleumdung und später in einer zweiten Klage wegen der mutmasslichen Vergewaltigung selbst sowie erneut wegen Verleumdung. Sie verlangte Schmerzensgeld in nicht genannter Höhe.

Trump bezeichnete das am Dienstag gefällte Urteil auf seiner Onlineplattform Truth Social als «Schande» und «Fortsetzung der grössten Hexenjagd aller Zeiten». Mit Blick auf Carroll erklärte der 76-jährige Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will: «Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer diese Frau ist.»

E. Jean Carroll vor dem Gerichtsgebäude am 9. Mai 2023. Foto: John Minchillo (Keystone)

Niedrigere Schwelle als bei Strafprozessen

Die Jury – aus sechs Männern und drei Frauen bestehend – fällte ihr Urteil nach nicht einmal drei Stunden Beratung.

Bei zivilen Verfahren gilt in den USA für einen Schuldspruch eine niedrigere Schwelle als bei Strafprozessen: Ein solcher bedeutet im Zivilrecht, dass die Juroren eine Tat als eher wahrscheinlich denn als eher unwahrscheinlich ansehen. Bei Strafprozessen muss die Schuld hingegen zweifelsfrei erwiesen sein.

Trump will 2024 erneut US-Präsident werden und bewirbt sich für die republikanische Nominierung – rechtliches Vorgehen gegen ihn in einer Reihe von Fällen stellt er als politisch motiviert dar. Anfang April war Trump als erster ehemaliger US-Präsident in einem anderen Verfahren strafrechtlich angeklagt worden.

In seiner auf Video aufgezeichneten Aussage betrachtet Donald Trump ein als Beweismittel hinterlegtes Foto, das ihn, seine damalige Ehefrau Ivanka mit E. Jean Carroll und ihrem damaligen Ehemann John Johnson an einem Event in den 80ern zeigt. (19. Oktober 2022) Foto: Kaplan Hecker & Fink (Keystone)

AFP

