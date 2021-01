Humor auf Social Media – Trumps Abgang zum Schmunzeln Heute ist Donald Trumps Präsidentschaft offiziell vorbei – für viele ein langersehntes Ereignis. Auf Social Media tut man seiner Freude mit Satire kund. Lisa Füllemann

Nach vier Jahren ist es so weit: Donald Trumps Zeit als US-Präsident ist am Mittwoch offiziell vorbei. Im Internet stimmen sich eifrige Social-Media-Nutzer bereits mit viel Humor auf den Abgang des umstrittenen Präsidenten ein. So haben unter anderem seine letzten Amtshandlungen zahlreiche Memes inspiriert. Hier eine Auswahl:

Trump fliegt raus

Trump hat sich lange geweigert, Joe Bidens Wahlsieg anzuerkennen und ihm den Platz freizumachen. Auf Twitter stellt man sich deshalb vor, wie ein sturer und quengelnder Trump von Angestellten aus dem Weissen Haus befördert werden muss:

Die längsten vier Jahre

Auch über die gefühlte Länge von Trumps Amtszeit wird sich gerne lustig gemacht. Ein Twitter-User unterstreicht sein Zeitempfinden mit Hilfe eines Zitats aus dem Film Titanic:

Ein anderer Twitterer vergleicht das langersehnte Ende der Trump-Ära mit dem Finale der «Herr der Ringe»-Trilogie. Die berühmte Szene zeigt Frodo, der nach einer ewig langen Odyssee endlich den Ring und somit den Bösewicht Sauron vernichten konnte:

Der letzte Tag der «First Family»

An seinem letzten Tag im Weissen Haus war der Trump-Clan noch ziemlich fleissig. Donald Trump hat gleich 73 Menschen begnadigt. Dieser Enthusiasmus hat folgendes Meme inspiriert:

Auch die Rapper Kodak Black und Lil Wayne befinden sich unter den glücklichen Begnadigten. Trump, der Rap-Fan? Ein gefundenes Fressen für Meme-Liebhaber:

Auf Social Media stellt man sich nun vor, was für einen Preis die Rapper für diese Grosszügigkeit bezahlen müssen:

Doch nicht nur der scheidende Präsident, sondern auch Tochter Tiffany liess heute noch eine Bombe platzen und gab ihre Verlobung bekannt. Die Twitter-Community zeigt sich von dieser Neuigkeit jedoch relativ unbeeindruckt:

Musikalischer Abschied

Auch amerikanische Fernsehshows verabschieden sich auf sarkastische Weise von Trump. Die folgenden musikalischen Darbietungen fassen die Highlights des 45. US-Präsidenten zusammen: