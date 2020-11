Vorbei, endlich vorbei: Nach «vier langen, intensiven Tagen» erklärt CNN Joe Biden zum Wahlsieger. Video: Tamedia

Es passte, dass Donald Trump auf seinem Golfplatz stand, als die TV-Sender bestätigten: Er ist abgewählt.

Einige Kilometer weiter, in Washington, strömten die Menschen auf die Strassen. Sie jubelten sich zu, schrien in ihre Handys, hupten aus ihren Autos. An der U-Street, dem alten schwarzen Herzen der Stadt, fielen sich Freunde in die Arme und tanzten über die Kreuzungen, und weiter unten, in der Innenstadt, zogen Tausende vor das Weisse Haus, um den Sieg Joe Bidens über einen Präsidenten zu feiern, der in dieser Stadt immer ein Fremdkörper geblieben war.